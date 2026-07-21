Secteur de l'Énergie: Abdourahmane Diouf veut « améliorer l'accès des populations à une électricité fiable »

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a effectué ce lundi 20 juillet une tournée de travail dans trois institutions de son département. Le ministre s'est rendu au MCA-Sénégal II, au Secrétariat technique du Comité national de suivi du Contenu local (ST-CNSCL) et à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER). L'information provient d'un communiqué officiel du ministère.



Au siège du MCA-Sénégal II, le ministre s'est entretenu avec les responsables en présence de la chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Sénégal. Les échanges ont porté sur « l’état d’avancement des projets financés dans le cadre du compact », ainsi que sur les leviers pour « améliorer l’accès des populations à une électricité fiable, durable et compétitive ».



Au ST-CNSCL, les discussions se sont concentrées sur « l’application de la politique nationale de contenu local dans les secteurs des hydrocarbures et de l’énergie ». L'objectif est d'accroître la participation des entreprises locales et « de développer les compétences nationales ».



La tournée s'est achevée à l'ASER où un état des lieux a été présenté pour « accélérer l’atteinte de l’objectif d’un accès universel à l’électricité ». À travers ces visites, le ministère réaffirme la priorité accordée à ces « trois axes considérés comme essentiels pour accompagner la transformation économique et sociale du Sénégal ».

