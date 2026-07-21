Ngagne Demba Touré : « Je pars la tête haute et la conscience tranquille »

La Société des Mines du Sénégal enregistre l'installation officielle de Mamady Touré à sa Direction générale ce 21 juillet 2026, en remplacement du directeur général sortant Ngagne Demba Touré.



Dressant le bilan de deux années de gestion, Ngagne Demba Touré s'est réjoui du travail accompli. « Mon passage à cette structure a été une véritable opportunité pour moi de contribuer à l’œuvre de transformation économique du pays », a-t-il affirmé lors de la cérémonie de passage de témoin.



Revenant sur les réformes engagées par ses équipes, l'ancien directeur général a rappelé l'état initial de la société et les progrès réalisés. « Nous avons hérité d’une structure méconnue. Nous avons fait rayonner son image et l’avons positionnée durablement au cœur du dispositif institutionnel et de l’écosystème économique du secteur minier », a-t-il expliqué, précisant avoir également rendu opérationnelle une entreprise autrefois dysfonctionnelle. Sur le plan financier, il a souligné le changement de modèle économique opéré sous son mandat. « Nous avons hérité d’une société dépendante des subventions de l’État. Nous l’avons transformée en entité pourvoyeuse d’importantes recettes au profit de l’État », a-t-il fait savoir.



C'est avec le sentiment du devoir accompli que le responsable sortant passe la main. « Aujourd’hui, je quitte mes fonctions avec la ferme conviction que les bases d’une nouvelle étape de développement ont été solidement posées. Je pars la tête haute et la conscience tranquille », a-t-il déclaré, avant de formuler des vœux de réussite à l'endroit de son successeur : « Je souhaite un plein succès à mon successeur et prie Allah de lui accorder la force d’accomplir sa mission par l’atteinte de résultats satisfaisants. »



Ngagne Demba Touré a enfin lancé un appel à l'endroit du personnel de la SOMISEN. « Je demande au personnel de l’entreprise de continuer à servir l’État sous son autorité avec la même énergie, la même détermination et la même rigueur », a-t-il conclu.