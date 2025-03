Casamance : 55 041 enfants sans état-civil

Lors du Conseil interministériel, ce mardi, Ousmane Sonko a évoqué le problème lié à l'obtention d'état-civil en Casamance. En effet, si l'on se fie aux statistiques, 55 041 enfants n'ont pas d'acte de naissance dans cette région Sud du pays, notamment, les départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor. Face à cette situation, le Premier ministre a exhorté les tribunaux à se pencher en urgence sur cette affaire.



Les conséquences du manque de ce document administratif vont au delà de l’école car ayant un impact sur l’accès aux soins médicaux et aux services sociaux.



Pour mettre un terme à ce fléau, le gouvernement prévoit un lot de mesures notamment :



-Des audiences foraines visant à régulariser la situation des enfants concernés ;

-Un plan d’actions spécifique pour les élèves sans pièces d’état-civil ;

Déploiement de volontaires du Service civique national pour accompagner les familles dans les démarches administratives ;

sécuriser les registres d’état civil contre la fraude documentaire etc.



Les ministères concernés, notamment ceux de la Justice, de l’Éducation et de l’Intérieur sont appelés à coordonner leurs activités pour assurer la réussite de cette initiative.