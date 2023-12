Casamance: le collectif des maires du Blouf réclame un hôpital digne de ce nom

Le médecin chef du district sanitaire de Thionk Essyl qui s’exprimait lors d’une cérémonie de remise de matériels médicaux notamment des matelas, des draps et des serviettes, rassure par rapport au relèvement du plateau des lits d’hospitalisation. A l’en croire, ce matériel va être distribué dans les différentes structures sanitaires du Blouf pour une amélioration des conditions de prise en charge.



Docteur Youssouf Sané, maire de la commune de Balinghor et président du collectif des maires du Blouf estime que cela est une activité dudit collectif. « On est en train d’assurer cette activité d’intercommunalité qui est une activité qui aboutit au niveau du Blouf», a-t-il révélé.

Ajoutant que « l’entité qui est le Blouf a besoin d’avoir un hôpital digne de ce nom, parce que, transporter les malades du Blouf jusqu’à Ziguinchor, c’est déjà un problème. Il faut relever l’hôpital de Bignona à un certain rang et puis aussi, avoir un hôpital dans le Blouf ».



Des efforts sont en train d’être faits pour le relèvement du plateau médical selon le médecin chef du district sanitaire de Thionck Essyl, Docteur Abdel Kader Sarr, « par rapport au projet ISMEA, il y a un bloc opératoire qui est en train d’être réhabilité au niveau du centre de santé de Thionck Essyl, donc par rapport à ce dont, j’espère que ça va nous permettre de réserver le gap en matériels médical notamment le manque de lits et aussi le déficit en matelas »



Les communes du Blouf, Thionck Essyl, Karthiack, Mangagouleuk, Mlomp, Diegoune et Balinghor, ont fait de l’intercommunalité une réalité. Ce collectif dénommé Sembé intervient dans plusieurs domaines.