Casamance : plusieurs champs de chanvre indien détruits dans les îles Karones

L’armée sénégalaise et la gendarmerie nationale ont conclu une opération initiée le 14 février 2025 dans les îles Karones, situées dans le département de Bignona (sud). Selon le directeur de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises (Dirpa), cette intervention avait pour objectif de combattre les activités illicites et de renforcer la présence de l'État dans cette zone stratégique. "Les premières actions ont conduit à la destruction de plusieurs hectares de chanvre indien, révélant l'ampleur de cette culture dans la région", a indiqué la Dirpa dans les colonnes de Libération.



Les habitants du département de Bignona ont salué cette opération, qui, selon eux, vise non seulement à lutter contre l'économie criminelle, mais aussi à garantir la liberté de mouvement et à encourager le retour des populations dans la zone.