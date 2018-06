CdM : les compos d'équipes de Maroc -Iran

le Maroc et l'Iran s'affrontent ce vendredi.



Une rencontre essentielle pour les deux pays, qui doivent prendre des points avant de défier l'Espagne et le Portugal dans ce groupe.



Le coach des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, aligne d'entrée trois anciens joueurs de Ligue 1 : Saïss, Belhanda et Harit. En attaque, El Kaabi a été préféré à Boutaïb.



De son côté, Carlos Queiroz peut compter sur le meilleur buteur du dernier championnat néerlandais, Jahanbakhsh. Voici la composition des deux équipes.



Maroc : El Kajoui - N. Amrabat, Benatia (c), Saïss, Hakimi - Belhanda, El Ahmadi, Boussoufa - Ziyech, El Kaabi, Harit.



Iran : Beiranvand - Rezaeian, Pouraliganji, Cheshmi, Hajisafi - Shojaei (c), Ebrahimi, Amiri - Jahanbakhsh, Azmoun, Ansarifard.