Afrobasket 2025 : le Sénégal lance sa quête du sixième titre face à l’Ouganda, ce mardi
L’Afrobasket masculin débute ce mardi 12 août 2025 en Angola, marquant le début de la quête du Sénégal pour son sixième titre continental.

Le Sénégal, qui n’a plus décroché le trophée depuis sa victoire à domicile en 1997, arrive avec un bilan parfait lors des éliminatoires, ayant remporté ses six rencontres.

Les « Lions » évoluent dans le groupe D, aux côtés de l’Égypte, du Mali et de l’Ouganda.

Leur campagne commencera le 12 août contre l’Ouganda à 11h00 GMT, suivie du match contre l’Égypte le 14 août à 16h30 GMT, puis face au Mali le 16 août à 13h30 GMT, tous disputés à Luanda.
 
Moussa Ndongo

Lundi 11 Août 2025 - 22:38


