Ce qu'il se passe lorsque Carvajal n'est pas là face à Neymar

Jusqu'à ce jour, Carvajal et Neymar se sont mesurés à sept reprises l'un à l'autre, le Madrilène sortant victorieux à quatre reprises, totalisant trois victoires, un match nul et trois défaites.

Néanmoins, l'unique fois où le Brésilien a affronté le Real Madrid sans son défenseur, un véritable bain de sang a eu lieu. En effet, ce 0-4 reste encore très douloureux pour les supporters madrilènes. C'était au Bernabéu, face au Barça, en 2015.

Même s'il a marqué 'uniquement' un but des quatre buts,Neymar a été le véritable casse-tête pour Benítez,encore entraîneur à Chamartín, qui n'a pas su contenir le '10' de la 'Canarihna'.

Ce jour-là, au Bernabéu, l'attaquant a profité du relâchement défensif de Danilo pour prendre d'assaut l'aile droite madrilène, mettant en évidence les lacunes du club local sur ce côté.

Neymar s'est montré tellement impressionnant que Benítez s'est vu contraint de faire entrer Carvajal, pour essayer de freiner une hémorragie qui avait déjà fait couler beaucoup de sang côté Real Madrid, et tout cela, devant des supporters qui n'en croyaient pas leurs yeux.

La sanction du Madrilène a déclenché les alarmes côté 'Merengue' pour la prochaine rencontre de Ligue des champions, qui e déroulera à domicile, face au PSG, que Neymar a intégré cet été.

Zidane devrait normalement faire confiance à Nacho pour protéger son aile droite, lui étant ce joueur qui n'a jamais déçu l'entraîneur français.