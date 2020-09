Ce que ne peut pas offrir Manchester City à Messi, réunion au sommet au Real Madrid pour le départ de Gareth Bale

Ce que Manchester City ne peut pas donner à Messi



Alors qu'en ce mercredi, toute la planète football n'a d'yeux que pour la rencontre au sommet entre Josep Maria Bartomeu et le père de Lionel Messi, Jorge, d'autres éléments concernant une future arrivée de la star argentine à Manchester City continuent de fuiter. Ce matin, le Manchester Evening News nous apprend que même si les Citizens rêvent de faire venir La Pulga au sein du club anglais, ils ne sont pas prêts à tout lui céder. Par exemple, ils refuseraient qu'il porte le brassard de capitaine dès son arrivée en Angleterre. Actuellement, on ne sait pas si Messi en fait une condition impérative à son arrivée à City. Mais le média ne peut s'empêcher de se demander si l'Argentin accepterait d'être «un simple joueur» sous le maillot bleu. Réponse d'ici les prochaines semaines sans doute.



Comment Messi est devenu tout-puissant à Barcelone



Et pendant que tous les médias du monde s'affèrent sur les détails du, peut être, plus gros transfert de l'histoire, le magazine Sport Bild, ce matin, a décidé de prendre un peu de hauteur et de revenir sur l'aventure Lionel Messi au FC Barcelone. Mais pas dans son sens gloire et titres à foison. Mais sur «le mauvais côté, la face sombre et maléfique» du lutin argentin. L'hebdomadaire, dans une série d'exemples, d'histoires et de témoignages de journalistes espagnols travaillant sur l'actualité quotidienne du Barça, essaye de comprendre comment Messi est devenu tout-puissant au FC Barcelone. Et comment il s'est ensuite servi de son pouvoir. À force de ramener des titres et la lumière sur Barcelone, il a obtenu un statut d'intouchable qui lui a permis de faire ce qu'il voulait. Comme de demander les départs de David Villa ou de Zlatan Ibrahimovic à sa direction. Ou encore de menacer son ancien entraîneur Gerardo Martino, devant lui, d'appeler le président pour le faire virer si les entraînements ne se passaient pas comme il le voulait. Bref, une enquête qui va à contre-pied de l'image que veut renvoyer Messi : simple, sans ego et polissée.



Réunion au sommet à Madrid pour Bale



Pendant que Barcelone s'embourbe dans le dossier Messi, le Real Madrid, de son côté, est bloqué depuis plusieurs mois sur le cas Gareth Bale. Le Gallois ne rentre plus dans les plans de Zinedine Zidane et tout le monde au sein du club merengue essaye de lui trouver une porte de sortie. Mais l'ancien joueur de Tottenham ne semble pas pressé de partir, lui qui bénéficie d'un confortable salaire dans la capitale espagnole. Selon Marca, une réunion au sommet doit bientôt avoir lieu entre l'agent de Bale et Florentino Pérez, le président du Real, afin de tenter de débloquer la situation. Si jamais celle-ci est déblocable...



Revue de Presse footmercato