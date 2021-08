Ce que révèle l'enquête sur l’impact des inondations en 2020 au Sénégal

L’enquête sur l’impact des inondations de 2020 a révélé ses secrets. Initiée au niveau des ménages sinistrés et conduite au niveau des 10 régions les plus touchées au Sénégal, réparties sur 25 départements et 103 localités, ses résultats ont levé un coin du voile sur les méfaits de ces précipitations excédentaires, par rapport à la normale allant de 100 à 1900 mm enregistrés. Événement extrême, pour plus d’un, qui avait conduit le gouvernement à prendre des mesures de réponse rapide dont le premier acte fut le déclenchement du Plan national d’Organisation des secours (Orsec).



Selon le bilan produit par les autorités nationales, toutes les régions du Sénégal ont été touchées avec 12. 475 ménages affectés, soit 77. 260 personnes et 3.285 individus déplacés. 433 sites ont été inondés. 5.318 sinistrés ont été recensés dans la seule région de Dakar.



Relativement à l’impact de ces inondations de 2020, l’enquête exploitée par Dakaractu, a évoqué des données de la Croix rouge, capitalisées par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, à travers la Direction de la protection civile (Dpc).



Ces données indiquent que, 12.475 ménages, soit 77. 260 personnes ont été affectées et 3.285 individus ont été déplacés. Il a été dénombré également 433 sites inondés. De leur côté, les éléments du Groupement national des sapeurs-pompiers (Gnsp) ont pu pomper près de 12 millions de m3 d’eau.