Ce samedi, c'est la reprise du foot avec le retour de la Bundesliga !

A l'arrêt depuis plus de deux mois en raison de la pandémie du coronavirus qui sévit le monde, le football allemand reprend ses droits. Et c'est ce samedi que ça se passe avec l'une de ses meilleures affiches, le derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04.



Le programme du Week-end



SAMEDI 16 MAI

➡ 13h30 : Dortmund - Schalke

➡ 13h30 : Leipzig - Fribourg

➡ 13h30 : Hoffenheim - Hertha Berlin

➡ 13h30 : Düsseldorf - Paderborn

➡ 13h30 : Augsbourg - Wolfsbourg

➡ 16h30 : Eintracht - Gladbach



DIMANCHE 17 MAI

➡ Cologne - Mayence

➡ Berlin - Bayern