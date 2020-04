Célébration de Pâques : Abdoul Mbaye communie avec la communauté chrétienne du Sénégal

Les catholiques du monde célèbrent Pâques, marquant la fin de quarante (40) jours de jeûne. Et, à l’instar des autres catholiques, la communauté chrétienne du Sénégal célèbre cette fête ce dimanche. Une fête religieuse marquée cette année par la pandémie du coronavirus.



Le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et du travail (Act) Abdoul Mbaye, en a profité pour souhaiter une bonne fête de Pâques aux chrétiens du pays via son compte twitter. « Mes vœux de Joyeuses Pâques à nos frères et sœurs chrétiens. Que ce jour de fête nous permette de découvrir le chemin des miracles qui nous permettront de dépasser cette crise sanitaire que le monde traverse.



Que la bénédiction de Dieu nous accompagne avec celle de Jesus Issa », a-t-il écrit.