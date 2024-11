Célébration de la journée internationale des handicapées : les directives du Président Diomaye

la Journée internationale des personnes handicapées, sera célébrée le 03 décembre 2024. Une occasion pour le président de la République Bassirou Diomaye Faye de rappelé au Gouvernement la place primordiale de cette importante frange vulnérable de la population dans les politiques d’équité et d’inclusion sociale.



En conseil des ministres ce mercredi 27 novembre, il a invité le Ministre de la Santé et de l’Action sociale et le Ministre de la Famille et des Solidarités à renforcer les interventions de l’Etat en leur faveur. Parlant de la prise en charge et de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap, le chef de l’Etat a demandé aux Ministres concernés de finaliser l’évaluation de l’application de la loi d’orientation sociale n° 2010-15 du 06 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, notamment le système des cartes d’égalité des chances, et de préparer une nouvelle stratégie nationale d’accompagnement des personnes vivant avec un handicap.



Par ailleurs, son excellence Bassirou Diomaye Faye a indiqué au Premier ministre l’importance de faciliter, selon les diplômes obtenus et des critères établis, les recrutements et les nominations des personnes vivant avec un handicap dans les secteurs publics et parapublics. L’insertion des personnes vivant avec un handicap au sein des entreprises privées doit tout aussi être encouragée par le biais du dialogue social avec les organisations d’employeurs.



Il a demandé aux Ministres en charge de l’Education, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur d’accorder une attention particulière aux écoles, entités et centres spécialisés dédiés l’éducation, à la formation et à l’insertion des personnes vivant avec un handicap.