Cellule terroriste démantelée au Mali: le profil des suspects

C'est le fruit d'une coopération sécuritaire entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'ivoire : une cellule terroriste démantelée la semaine dernière dans le sud du Mali. Quatre membres de cette cellule basée dans la région de Sikasso, frontalière avec la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso et qui projetaient de mener des attaques dans les capitales des trois pays ont été arrêtés par la DGSE malienne. Et pour la première fois, on peut révéler le profil des personnes arrêtées.