Centrafrique: «Le pouvoir veut se maintenir et l’opposition déterminée à l’en empêcher»

Plus d'un an après la signature de l'accord entre le gouvernement et les groupes armés, la Centrafrique n'est toujours pas sortie de la crise. D'autres tensions se mettent même en place au fur et à mesure que le pays avance vers les élections annoncées pour décembre 2020. C'est ce qui ressort des travaux du chercheur Hans de Marie Heungoup. Sur le site de l'organisation International Crisis Group, ce spécialiste de la RCA publie un texte inspiré par sa dernière visite de terrain.