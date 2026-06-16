Centrafrique : la CPS ouvre le procès par contumace de l’ancien président François Bozizé

La Cour pénale spéciale (CPS) de Bangui a ouvert, ce mardi 16 juin 2026, le procès par contumace de l’ancien président centrafricain François Bozizé. Exilé en Guinée-Bissau depuis 2023, l'ex-chef d'État est poursuivi pour des « crimes contre l’humanité présumés, notamment des meurtres, des actes de torture, des disparitions forcées et des violences sexuelles ».



Trois anciens responsables militaires de son régime comparaissent également dans le cadre de cette affaire, qui porte sur des « exactions commises dans des centres de détention de Bossembélé ». Les investigations et les débats sont menés devant cette juridiction mixte soutenue par les Nations Unies.



Pour rappel, François Bozizé a déjà été condamné à la prison à perpétuité en 2022 pour « complot, rébellion et meurtre ». Cette nouvelle procédure judiciaire est considérée comme une étape majeure dans la lutte contre l’impunité et la recherche de justice pour les victimes des conflits en République centrafricaine.