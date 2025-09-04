Centrafrique: le gouvernement attend les propositions du BRDC après l’accord de dialogue politique

En Centrafrique, après des mois d'atermoiements, le gouvernement et l'opposition ont acté, mardi 2 septembre, l'ouverture d'un dialogue politique, à quelques mois des élections générales du 28 décembre. La rencontre entre le premier ministre Felix Moloua et les dirigeants de la plateforme du Bloc républicain pour la défense de la constitution (BRDC) a donné l'image d'une décrispation.



Mais si l'atmosphère a changé, sur le fond, rien n'a été annoncé et les discussions ne font que débuter.

Pour le gouvernement centrafricain, la balle est désormais dans le camp de l'opposition. « C'est au BRDC de nous faire ses propositions, nous les attendons et nous verrons quelles thématiques ils souhaitent aborder », explique son porte-parole. Le ministre Maxime Balalou ne veut pas présager du fond des tractations, il préfère souligner « la décrispation fraternelle, un climat de confiance pour le pays ». Pour lui, le dialogue politique doit être direct, sous l'observation de la communauté catholique Sant'Egidio, qui participe aux échanges.



Au sein du BRDC, pas de communication officielle pour le moment et des réunions de travail se tiennent pour formaliser les doléances de la plateforme. Elles seront remises à Ernest Mada, le ministre secrétaire général du gouvernement.