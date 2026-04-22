Mali : une opération russe libère deux otages détenus par un groupe jihadiste

La Russie a annoncé, mardi 21 avril, la libération de deux ressortissants étrangers retenus depuis plusieurs mois par un groupe jihadiste opérant au Sahel. Selon le ministère russe de la Défense, cette opération spéciale a été menée sur le territoire malien par l’Africa Corps, une unité désormais placée sous l’autorité directe de Moscou.



Les deux hommes, identifiés comme Oleg Greta, de nationalité russe, et Iouri Yourov, un Ukrainien, étaient employés par une société russe d’exploration géologique. Ils avaient été enlevés en juillet 2024 dans le sud-ouest du Niger avant d’être transférés dans une zone contrôlée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda.



Dans un communiqué, les autorités russes n’ont fourni aucun détail sur le déroulement de l’opération ni sur d’éventuelles pertes. Elles se sont contentées de saluer une mission réussie ayant permis de « libérer des otages » dans un contexte sécuritaire particulièrement instable. Ce groupe jihadiste avait déjà revendiqué la détention de deux « otages russes » dans une vidéo diffusée en août 2024, sans préciser les circonstances exactes de leur capture.



Cette intervention illustre l’implication croissante de la Russie dans la région du Sahel. Depuis plusieurs années, Moscou renforce sa présence militaire, politique et économique dans plusieurs pays africains, notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso, souvent dirigés par des régimes issus de coups d’État récents.



L’Africa Corps, qui a progressivement remplacé les activités du groupe paramilitaire Wagner sur le continent, est présenté par les autorités russes comme un instrument clé dans la lutte contre le terrorisme. Moscou affirme que ses actions visent à contribuer à la stabilité régionale, alors que les États sahéliens font face à une recrudescence des attaques jihadistes.



Dans cette zone marquée par une insécurité persistante, l’annonce de cette libération intervient dans un contexte où les alliances sécuritaires évoluent rapidement, sur fond de rivalités internationales et de recomposition des partenariats militaires.