Certification ISO du CNLS : Un management de la qualité dans le combat pour la fin de l’épidémie du SIDA

Le Conseil national de lutte contre le sida (Cnls) a obtenu cette certification qui a pour but d’améliorer ses procédures, parfaire sa documentation, renforcer sa communication et augmenter ses performances pour assurer sa mission avec beaucoup plus d’efficacité et d’efficience.A la cérémonie de présentation, vendredi dernier, la secrétaire exécutive, Dr Safiatou Thiam, a dit apprendre du processus de dix huit mois qui a abouti à cette certification que « la qualité est bien plus qu’une action, c’est une habitude plus qu’une habitude, c’est un comportement ».A ses collègues, Dr Safiatou Thiam dira après les félicitations que « la qualité, n’est pas un simple et temporaire ajustement, c’est un processus d’amélioration continu, c’est un état d’esprit, le fil conducteur de votre quotidien ».Dans un monde en mutation permanente, elle pense qu’ « il nous faudra encore et toujours adapter nos stratégies, parfaire nos planifications, renforcer notre cohérence et augmenter nos performances pour assurer notre mission avec un maximum de rationalité et d’efficacité ».« C’est à ce prix seulement que nous finirons par emporter notre combat pour la fin de l’épidémie du SIDA » dit-elle en conclusion.