Certification JTI de RSF: PressAfrik approuvé et devient le premier média certifié au Sénégal

C'est officiel ! Le journal en ligne PressAfrik a réussi le processus de certification JTI (Journalism Trust Initiative). Elle lui a été notifiée ce vendredi 24 mai via la plateforme. La certification est pour une durée d'un an.



Le processus a démarré il y a plus d'un an avec plusieurs étapes. La validation du rapport de transparence a été la première. Ce rapport est une auto-évaluation qui mesure l'existence juridique, sa transparence, son professionnalisme, sa responsabilité, ses pratiques, les standars de traitement de l'information, les préoccupations de sécurité, entre autres.



L'étape la plus importante a été l'audit sur site qui cherche à assurer une conformité entre le rapport de transparence, les exigences de la norme et les procédures et pratiques du média. Un audit qui n'a rien laissé au hasard. Cet audit a été mené par l'Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) qui rend compte directement aux équipes de Reporters Sans Frontières.



PressAfrik devient le premier média à être certifié au Sénégal et le deuxième en Afrique. Ce journal en ligne qui existe depuis novembre 2008 est reconnu pour son professionnalisme et sa crédibilité. Cette certification est ainsi une confirmation d'un label de qualité cultivé depuis sa création.



La JTI est une norme internationale qui vise à restaurer un journalisme digne de confiance.



Dans un contexte international marqué par l’aggravation des manipulations et des infox, l’obtention de cette certification réaffirme le statut et le rôle majeur de PressAfrik Group pour apporter une information libre, indépendante, vérifiée et équilibrée à ses publics.



Sa nécessité de la certification ?



Cette initiative est née d’un constat simple : le journalisme subit la concurrence directe de contenus manipulatoires qui prolifèrent dans l’espace digital : propagande, publicité, désinformation.



Cela s'est traduit au fil des ans par une érosion des audiences, une défiance vis-à-vis des médias, et une chute des revenus provenant de la publicité, d’abonnements, et d’actes d’achats.



Le but de la certification JTI est de : fournir un dispositif transparent pour faire reculer la désinformation et récompenser concrètement le respect d’un journalisme éthique et professionnel.



Conçue comme une norme ISO, la norme JTI a été élaborée par un comité de 130 experts comprenant journalistes, institutions, organismes de régulation, éditeurs, et acteurs des nouvelles technologies, rapporte Reporters Sans Frontières.