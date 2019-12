Ces Soudanaises qui se font "exciser" pour redevenir vierge

Mais cette pratique est encore largement répandue - 87% des femmes soudanaises âgées de 14 à 49 ans ont subi une forme ou une autre de MGF, selon l'ONU.



Et même si Maha travaille dans la capitale, Khartoum - qui n'a pas interdit la circoncision - elle a choisi de rentrer chez elle pour se faire opérer en secret chez une sage-femme.



Elle connaît la sage-femme, qui a accepté de faire l'opération pour un peu moins que les 5 000 livres soudanaises (environ 110 $ ou 64.815 FCFA) qui sont généralement facturées.



Cependant, aucune de ces interventions ne peut être pratiquée dans les hôpitaux, même à Khartoum, car le Conseil médical soudanais ne le permet pas.



Il congédierait toute sage-femme surprise en train de le faire et confisquerait son matériel.



Pourtant, dans trois hôpitaux que j'ai visités, les sages-femmes étaient heureuses de m'offrir les différentes procédures.



L'une d'elles en a même parlé ouvertement devant d'autres infirmières et m'a montré les salles où elle pouvait être faite.

'J'ai coupé quand j'avais besoin d'argent'

Dans de nombreuses cultures où la virginité avant le mariage est importante, les femmes choisissent de se faire opérer pour reconstruire leur hymen, une fine couche de tissu qui recouvre partiellement l'ouverture du vagin, pour cacher tout signe d'activité sexuelle passée.



Mais "l'hyménoplastie", comme on l'appelle, doit être pratiquée par un chirurgien et n'est pas très répandue au Soudan - et on me dit qu'une seule clinique ne l'offre qu'aux femmes mariées.



La meilleure option est donc de faire des coutures pour resserrer l'ouverture vaginale.



Certaines sages-femmes aiment aussi couper davantage les lèvres ou d'autres plis vaginaux pour " ranger les choses " pendant l'opération.



Le gynécologue Dr Sawsan Said, militant pour l'éradication des MGF au Soudan, déclare : " tout changement dans les organes génitaux féminins est considéré comme une MGF, qu'il s'agisse de points de suture ou de piercing ".