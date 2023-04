Ces obstacles qui peuvent faire reporter le procès en appel de Sonko vs Mame Mbaye Niang

Le procès Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang est prévu, ce lundi à la Cour d’appel de Dakar. Seulement, d'après les infos en possession de Source A, il y a plusieurs obstacles à la tenue de l'audience, dont notamment le fait que le délai imparti au leader de Pastef pour faire appel n'est pas expiré à la date de ce 17 avril 2023.



En effet, la première hypothèse est que Sonko comparaisse, ce lundi lors du procès en appel l'opposant au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Mais attention, il y a problème et pour cause. Le délai de recours imparti à la défense Ousmane Sonko n'est pas encore expiré. Car le leader de Pastef a un mois, à compter de la notification du jugement, pour faire appel.



Ainsi, il est important de savoir si le dossier peut être jugé ce 17 avril, alors que le délai d'appel n'est pas encore expiré. En d'autres termes, il est fort probable que les avocats de la défense jugent l'appel de Mame Mbaye Niang irrecevable. Ils peuvent dire que le dossier n'est pas en état d'être jugé.



La deuxième hypothèse est que Sonko décide de ne pas comparaître. Le cas échéant, le Tribunal va décider de retenir ou non l'affaire. S'il décide de maintenir le jugement, le juge va se prononcer certainement sur la recevabilité, avant de procéder au jugement. Si le jugement est confirmé, le pire scénario est que le verdict soit corsé.



La troisièrne hypothèse est que Sonko ne comparaisse pas, contrairement aux autres parties. Et qu'après le jugement, il décide de faire appel de la décision en première instance. Ce qui pose problème, puisqu'un dossier ne peut pas être examiné deux fois en appel. Autant dire que l'audience de ce matin ne sera pas un long fleuve tranquille. Encore moins, un simple jeu d'enfants.