"Cessation immédiate des activités des médias non reconnus" : CDEPS et APPEL crient aux scandales

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) et l'Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) ont dénoncé mercredi, une tentative de criminalisation de l’activité de presse par le ministre de la Communication, indique un communiqué conjoint, quelques heures après la parution dans les médias de la saisine du ministère de la Communication à son homologue de l’Intérieur, sollicitant ses services pour la cessation immédiate des activités des médias non conformes au code la presse .



« CDEPS et APPEL sont scandalisés par les errements du ministre de tutelle, qui viole allègrement la Constitution et le Code de la presse. Par deux fois, lors de la publication de la première liste de médias « reconnus » et de la seconde liste de médias « conformes », le processus a été entaché d'irrégularités, d'omissions et de failles techniques avouées par le ministère lui-même », se sont indignés les deux organisations patronales des médias.



D’après CDEPS et APPEL qui pointent un processus entaché d’irrégularités dans la publication des listes des médias reconnus et conformes, aucune clarification officielle n’a été apportée, alimentant le flou et l’inquiétude dans le secteur.



Selon ces organisations, la saisine du ministère de l’Intérieur pour activer la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et la Division Spéciale de la Cybercriminalité (DSC) vise à imposer des mesures de régulation répressives.



Face à cette situation, CDEPS et APPEL invitent le président de la République et le Premier ministre à intervenir d’urgence pour mettre fin aux « dérives » du ministre de la Communication.



Ces deux entités réaffirment leur détermination à défendre la liberté de la presse et l’indépendance des médias, tout en refusant la confiscation de leurs droits. « Non à la confiscation de la liberté de la presse ! Pour des médias républicains, libres et indépendants, viables économiquement ! », conclut la note.



Le ministère de la Communication a adressé, le 17 février dernier, une correspondance au ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, sollicitant l’intervention de ses services pour la cessation immédiate des activités des médias ne respectant pas les exigences légales.