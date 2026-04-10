Entrave à la circulation à Louga : mandat de dépôt pour les huit transporteurs

Les huit chauffeurs grévistes ont été placés sous mandat de dépôt ce vendredi 10 avril 2026, après avoir été déférés au parquet. Ces arrestations font suite à des débordements violents survenus en marge du mouvement de grève qui secoue actuellement le pays.







Les mis en cause avaient été interpellés mardi dernier à la sortie de Dahra par les éléments de la brigade de gendarmerie. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils auraient tenté d'immobiliser de force des collègues non-grévistes qui s'apprêtaient à rallier Dakar avec des passagers. Ces altercations ont dégénéré en actes de vandalisme, visant notamment un véhicule de transport dont le pare-brise a été volé en éclats.







Face à la montée des tensions et au risque d'affrontements entre les deux camps, les forces de l'ordre sont intervenues pour dégager la voie publique. La justice a retenu contre les prévenus une série de chefs d'inculpation particulièrement lourds, allant du « trouble à l'ordre public à l'entrave à la libre circulation, en passant par la participation à une manifestation non autorisée, la destruction de biens et la mise en danger de la vie d'autrui. »







Alors que le gouvernement multiplie les appels au dialogue pour apaiser le climat social, cette décision du parquet de Louga marque une volonté de fermeté contre toute forme de violence ou d'entrave à la liberté de travail.



L'enquête se poursuit pour déterminer si d'autres responsabilités sont engagées dans ces incidents qui ont perturbé le trafic sur l'axe Dahra-Dakar.

