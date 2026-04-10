Transports : levée de l'interdiction de la circulation nocturne et rétablissement des trois postes mixtes de contrôle

La Fédération des syndicats des transports routiers a annoncé ce vendredi, la levée du mot d’ordre de grève observé depuis une dizaine de jours, à l’issue d’une rencontre avec les ministres de l’Intérieur et des Transports terrestres.



Selon le secrétaire général du Syndicat national des transports routiers, Fallou Samb, cette évolution fait suite à des avancées significatives obtenues lors des discussions avec les autorités, sur instruction du président de la République, qui avait reçu la veille le président de la Fédération, Alassane Ndoye.



Le responsable syndical a présenté des excuses à la population pour les désagréments causés, rappelant que la grève reste un levier essentiel pour faire aboutir les revendications. Il a également souligné que les transporteurs réclamaient des mesures urgentes sur plusieurs points jugés prioritaires.



« Parmi les acquis, figure la levée de l’interdiction de circulation nocturne. Les autorités ont aussi décidé de rétablir trois postes mixtes de contrôle sur les corridors et de réduire les contrôles routiers en zones urbaines, souvent considérés comme des tracasseries », a-t-il dit.



Le ministère de l’Intérieur s’est engagé à adresser une note aux commissaires afin d’encadrer ces pratiques. Par ailleurs, des discussions ont été engagées sur la mise en place d’un régime social pour les travailleurs du transport.



Concernant certaines revendications spécifiques, notamment liées aux véhicules de marque Toyota, des solutions ont déjà été trouvées, permettant aux acteurs concernés de poursuivre leurs activités en attendant des ajustements techniques.



Au total, six points restent en suspens et seront examinés par des commissions ad hoc. En attendant, les syndicats appellent leurs membres à reprendre le travail et à suspendre toute mobilisation.