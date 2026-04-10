Corniche : un individu arrêté pour tentative de meurtre sur un policier

Le Commissariat d’arrondissement du Point E a procédé, le 9 avril 2026, à l’interpellation d’un individu pour « rébellion, violences et voies de fait, coups et blessures, tentative de meurtre à un agent dans l'exercice de ses fonctions ».



Selon la Police, les faits se sont produits aux environs de 13 heures, lors d’une patrouille de routine menée par la Brigade de recherches dans la zone de la « Dent de la Mer », sur la Corniche. Sur place, trois individus ont été surpris en flagrant délit de consommation de chanvre indien.



Au moment de leur interpellation, un agent de police a tenté de maîtriser l’un des mis en cause. Les deux hommes ont alors chuté sur un sol rocheux. Profitant de la situation, l’individu a sorti une arme blanche et a asséné plusieurs coups de couteau au policier immobilisé au sol.



Selon la source, la violence de l'agression a nécessité une intervention immédiate et musclée des autres membres de la patrouille pour neutraliser et interpeller l'agresseur, dont seule la manche de l'arme (un couteau de cuisine) a été retrouvée sur place.



L’agent de police, grièvement blessé, a été immédiatement évacué au centre de santé Gaspard Camara pour y recevoir les soins d'urgence requis par son état.



Interrogé sur les faits, le mis en cause a reconnu sans équivoque la matérialité de l'agression. Il a soutenu avoir agi avec l'intention d'échapper à son interpellation et de s'assurer la fuite.



Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête suit son cours pour déterminer les responsabilités des deux autres individus présents lors des faits.