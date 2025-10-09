Cessez-le-feu entre Israël et Hamas : Le Gouvernement du Sénégal appelle aux respects stricts des engagements pris

Le Gouvernement du Sénégal a salué l’accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, le qualifiant « d’avancée significative vers l’apaisement des tensions au Moyen-Orient et l’allègement des souffrances humaines dans la bande de Gaza », selon un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, publié ce jeudi 9 octobre.





Par ailleurs, le Sénégal a aussi exprimé « sa reconnaissance aux pays et aux acteurs régionaux et internationaux qui ont contribué à la médiation décisive de cet accord ».



Toutefois, le Gouvernement exhorte les parties concernées à un « respect strict des engagements pris et de faire preuve de retenue afin de préserver la confiance et de consolider cette dynamique de paix ».



En sa qualité de Président du Comité des Nations Unies pour l'Exercice des Droits inaliénables du Peuple palestinien, le Sénégal réaffirme son attachement à trouver une « solution juste et durable, basée sur le droit international et la coexistence pacifique de deux États dont Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la sécurité et la dignité ».



A noter que noter qu’Israël et le Hamas sont parvenus, dans la nuit de mercredi à jeudi, à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération des otages. Ainsi selon certains médias, tous les captifs détenus par le Hamas seraient libérés en contrepartie de 2 000 prisonniers palestiniens.

