Cet ancien international qui fait du lobbying pour signer Mbappé à Chelsea

Ancien joueur de Chelsea (2007-2013), Florent Malouda espère que Kylian Mbappé signera un jour chez les Blues. L’ancien international français estime que l’actuel capitaine des Bleus doit évoluer dans le plus grand championnat du monde.



« Je milite pour qu'il rejoigne Chelsea depuis très longtemps, reconnaît l’ancien international français au blog Ice 36. Jusqu’à présent, j’ai échoué, mais je vais continuer d’essayer. J’espère que nous le verrons en Premier League, car c’est le championnat le plus compétitif au monde », a-t-il indiqué.



Avant d’ajouter: « Aujourd’hui, peu d’équipes peuvent lui donner ce qu’il souhaite, et il n’y a pas non plus beaucoup d’équipes qui peuvent se construire autour de lui. C’est un leader, le capitaine de la France, et il cherchera un rôle de leader dans son prochain club, ce qui peut créer des problèmes ».