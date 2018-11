Cette photo du ministre Mary Teuw Niane sujette à toutes les moqueries sur la toile

Li tamite sheut

Ki dou Mary Tew😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/DQOhfsrzjw — Dior Gueye (@DiorfallGueye2) 22 novembre 2018

Ce baobab est un symbole pour notre pays il se trouve à joal j’ai pu entrer dedans une fois mais😰😰😰😰 ça fait peur dh wallay 😂😂😂 — Abdou lo (@loabdou9) 22 novembre 2018

Ki est ce que Dou rabou ndar 😂 — Bass Dieng (@Bassirou07) 22 novembre 2018

Sur Twitter, la blogueuse Dior Gueye n'en croit pas à ses yeux et ne peut non plus se retenir d'éclater de rire...en témoignent les émoji sur sa publication. Elle se demande si c'est bien le ministre Mary Teuw Niane sur la photoSous le tweet de Dior, un internaute du nom de Abdou lo, donne des indications claires sur l'arbre en question. Il semble bien connaître le baobab dans lequel pose le ministre de l'Enseignement supérieur, pour l'avoir visité.Bass Dieng se demande si on n'a pas, en réalité affaire au "grand esprit" de la ville de saint-Louis...