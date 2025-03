Chambre criminelle : la demande de liberté provisoire déposée par Samuel Sarr rejetée

La Chambre d'accusation du Tribunal de Dakar a rendu sa décision mardi, sur la demande de liberté provisoire déposée par Samuel Sarr, ancien Directeur général de la société West African Ebergy (WAE). Elle a confirmé l'ordonnance de refus du juge d'instruction. Une décision qui prolonge son séjour carcéral.



Le 5 février dernier, le magistrat instructeur, en rejetant sa requête, avait soulevé des "incohérences dans le rapport de l'expert Alioune Touré". Ledit rapport innocente Samuel Sarr. Le juge de renchérir, la mise en liberté provisoire de Samuel Sarr pourrait compromettre la manifestation de la vérité en facilitant une "éventuelle concertation avec tiers impliqués ". Ce qui pourrait conduire, estime-t-il, à une altération o la destruction de preuves.



Pour rappel, Samuel Sarr est poursuivi pour « abus de biens sociaux, conformément à l’article 891 de l’Acte uniforme sur les droits des sociétés et GIE. » L’affaire porte sur une somme de 8 milliards de FCFA, un montant que l’accusé conteste fermement.



C’est à la suite d’une plainte déposée par Moustapha Ndiaye, actionnaire à hauteur de 15 % dans WAE et président du conseil d’administration qu’il a été arrêté et a été placé sous mandat de dépôt le 28 novembre dernier.