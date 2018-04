Chambre criminelle : le procès d’Imam Alioune Ndao et ses co-prévenus reprend ce lundi

Le procès d’Imam Alioune Badara Ndao et ses co-prévenus va se poursuivre ce lundi devant la chambre criminelle du Palais de justice de Dakar. L’audience avait été renvoyée le 14 février dernier suite à la requête du ministère public qui avait avancé qu'il y a avait des omissions. En effet les prévenus Alpha Diallo et Mouhamed Lamine Mballo n'avaient pas été appelés nominativement et cet oubli impliquait une nouvelle saisine du juge d'instruction pour la régularisation de leur «cas ».

L’imam Alioune Badara Ndao et ses présumés complices sont jugés pour apologie du terrorisme, association de malfaiteurs, entre autres.