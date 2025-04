Championnat d'Afrique - Kung-fu : Le Sénégal à l'assaut de l'Égypte

Le championnat d'Afrique de Kung-fu aura lieu du 1er au 6 mai 2025 au Caire en Égypte. Vice-champion d'Afrique en titre en seniors et juniors, le Sénégal aura la lourde tâche de détrôner le pays hôte à savoir l'Égypte. Ce sera en "sanda" (combat) et "taolu" (démonstrations techniques). Le défi est à la taille de l'Himalaya et apparemment les Lions songent que l'objectif est bien réalisable.



Il s'agit de faire bouger sou peu l'Égypte de son piédestal africain et chez elle. Un pari risqué et quelque part même prétentieux. Le DTN Mamadou Fall dit "Doudou" estime : « L'objectif de cette CAN est de finir leader africain. Il est vrai que le Sénégal est en 2e position continentale chez les seniors comme en juniors derrière l'Égypte lors de l'édition précédente. Notre objectif cette fois-ci est de finir au premier rang. Ce qui sera difficile car le tenant du titre est à la maison et il va aligner toutes les catégories possibles. Le Sénégal, avec 13 athlètes, va tenter de faire le maximum », a-t-il souligné.



Les « Lions » sont conscients de la tâche qui leurs attendent durant cette compétition qui s'annonce difficile.