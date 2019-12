Championnats africains: Qui sont les favoris cette saison...

Comme lors de chaque saison sportive, les différents bookmakers internationaux proposent de parier sur les équipes qui remporteront les plus beaux championnats du Continent africain. Cette saison, après les sacres du Mamelodi Sundowns FC, de l’UMS Loum, de la Société Omnisport de l’Armée et des Bullets l’an dernier, les sites de paris sportifs comme Bwin et Unibet proposent ainsi de parier sur les futurs champions d’Afrique du Sud, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Malawi, pour des jeux toujours intéressants et des matchs séduisants à suivre. Et l’on peut dire que quelques favoris se dégagent déjà ici et là selon leurs experts.







Au regard des gains à atteindre grâce au bonus Unibet Afrique par exemple, l’un des meilleurs sites pour parier selon Sportytrader, les Kaizer Chiefs d’Ernst Middendorp devraient ainsi prendre le titre en SA Premier Soccer League (Afrique du Sud), de même pour le Cotonsport de Birwe Minkreo en Elite One (Cameroun), l’AFAD d’Alain Yonsian en Côte d’Ivoire et les Bullets de Callisto Pasuwa au Malawi. Quatre équipes d’ailleurs actuellement en tête de leurs championnats respectifs.







Si l’envie de vous prendre au jeu survient dans votre esprit, n’hésitez donc pas à tenter votre chance avec ces quatre formations et à donner votre avis sur les différents classements nationaux. En attendant la CAN 2021 et le Mondial 2022, il s’agit là sans doute du meilleur moyen de s’amuser en ce qui concerne les amateurs de paris sportifs.