Changement climatique : l'analyse des températures montre que les objectifs de l'ONU peuvent être atteints

Une nouvelle analyse, consultée par la BBC, suggère que les objectifs de l'accord climatique de l'ONU conclu à Paris sont "à portée de main". Le groupe Climate Action Tracker a examiné les nouvelles promesses de la Chine et d'autres pays en matière de climat, ainsi que les plans carbone du président américain élu Joe Biden. L'examen de ces engagements laisse penser que la hausse des températures mondiales pourrait être limitée à 2,1°C d'ici la fin du siècle. Les estimations précédentes indiquaient jusqu'à 3°C de réchauffement, avec des conséquences désastreuses. Mais les experts s'inquiètent que cet optimisme à long terme ne s'accompagne pas de plans à court terme pour réduire le CO2.



Depuis plus de dix ans, les chercheurs du Climate Action Tracker suivent de près ce que les engagements collectifs des pays en matière de réduction des émissions de carbone peuvent donner comme résultat sur le réchauffement climatique.

Après l'échec du sommet de Copenhague en 2009, le groupe a estimé que les températures mondiales augmenteraient de 3,5 °C d'ici la fin du siècle.





Mais la signature en 2015 de l'accord de Paris sur le climat, qui visait à éviter un réchauffement dangereux de la Terre, a eu un impact considérable. Grâce à cet accord international, les pays ont lentement commencé à se détourner des combustibles fossiles. En septembre 2020, le groupe a conclu que le monde se dirigeait vers un réchauffement d'environ 2,7°C d'ici 2100.Ce chiffre est encore bien supérieur à l'objectif de 2°C contenu dans le pacte de Paris, et bien loin de l'objectif plus ambitieux de 1,5°C que les scientifiques ont approuvé en 2018 comme le seuil à ne pas dépasser si l'on veut éviter un réchauffement destructeur. Leur nouvelle "analyse optimiste" suggère maintenant une augmentation de 2,1°C d'ici 2100.





Qu'est-ce qui a vraiment changé ?



Les trois derniers mois ont été marqués par des évolutions importantes. En septembre, le président chinois Xi Jinping a déclaré à l'ONU que son pays atteindra un niveau d'émission net de zéro d'ici 2060 et que ses émissions atteindront un pic avant 2030. Selon les chercheurs du CAT, cela pourrait réduire le réchauffement de 0,2 à 0,3 °C d'ici la fin du siècle. Le Japon et la Corée du Sud ont tous deux suivi cet exemple, s'engageant à atteindre le niveau zéro d'ici 2050. L'Afrique du Sud et le Canada ont également annoncé leurs propres objectifs de réduction nette de zéro émission. L'autre changement important est l'élection de Joe Biden aux États-Unis.



La lutte contre le changement climatique est une partie importante de son programme. Il a promis d'amener les États-Unis à un niveau d'émissions nettes de zéro d'ici 2050. Cette mesure permettrait de réduire les températures mondiales de 0,1 °C d'ici 2100.



"Nous avons 50% des émissions mondiales couvertes par les grands pays du Nord qui ont maintenant un objectif de zéro émission d'ici le milieu du siècle", a déclaré Bill Hare de Climate Analytics, qui a contribué à diriger l'analyse du Climate Action Tracker.



"Lorsque vous additionnez tout cela, ainsi que ce que font un grand nombre d'autres pays, cela fait baisser la température d'environ 2,7°C. C'est encore assez loin de l'objectif de l'accord de Paris, mais c'est un développement vraiment important", a-t-il déclaré à BBC News.