Changement des noms des avenues, rues et places publiques de Dakar : Alioune Ndoye annonce une Commission

Le maire de Dakar-Plateau, l'une des 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar (Sénégal), Alioune Ndoye, a fait savoir qu'une proposition sera faite au Conseil municipal pour la mise en place d'une grande commission de réflexion pour un "changement des noms de avenues, rues et places publiques de Dakar qui portent pour la plupart des noms de colons et de figures historiques françaises". Il a fait cette annonce via sa page Facebook samedi soir.