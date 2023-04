ChatGPT n’est “pas du tout révolutionnaire”, affirme un dirigeant de Facebook

Interrogé à propos de l’application développée par OpenAI, le directeur du laboratoire d’intelligence artificielle du groupe Meta, Yann Le Cun, a répondu: “Oui, c’est un bon produit. Au niveau de la science et de la technologie sous-jacente, ce n’est pas du tout révolutionnaire, non”.



Dans les “quantités de texte absolument énormes” qui ont entraîné ChatGPT à répondre aux questions de ses utilisateurs, “il y a beaucoup, beaucoup de connaissance humaine, mais qui est très superficielle”, a expliqué ce chercheur. “Ça ne comprend pas, par exemple, la connaissance du monde physique, du monde réel. Donc ces systèmes, d’une certaine manière, ont beaucoup moins de connaissance du monde réel que votre chat”, a-t-il détaillé.



Quelles innovations pour le futur?

Interrogé sur les innovations plus importantes prévisibles pour les 10 à 15 années à venir, ce professeur de l’université de New York a évoqué deux types de produits. Yann Le Cun croit à l’arrivée de “lunettes de réalité augmentée, donc qui pourront superposer des images virtuelles sur le monde réel”, et par exemple retranscrire en direct dans notre langue une conversation dans une langue étrangère inconnue.