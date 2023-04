ChatGPT présente sa solution pour mettre fin à la guerre en Ukraine

ChatGPT “meneurs des négociations”

Le compromis proposé par la création de la start-up américain OpenAI surprend par sa pertinence et son équilibre. Il avait pour seules instructions d’endosser “le rôle neutre de meneur des négociations” afin de “parvenir à une situation aussi stable que possible”, pour “éviter toute résurgence du conflit”.

“Zone démilitarisée” dans l’Est

Sa proposition d’accord de paix impose un “cessez-le-feu immédiat et durable” et un retrait des troupes vers “leurs positions d’avant la guerre”. La Russie et l’Ukraine devraient accepter la création d’une “zone démilitarisée le long de l’actuelle ligne de front”. Un périmètre défini par un comite d’experts indépendants, dont des représentants russes et ukrainiens, et qui resterait (pour une durée indéterminée) sous la surveillance d’organisations internationales.

Statut autonome pour Donetsk et Louhansk

Les régions conflictuelles de Donetsk et Louhansk devraient quant à elles rester ukrainiennes mais avec “un statut autonome particulier”, et à la condition que l’Ukraine s’engage à “respecter et défendre les droits des populations russophones dans ces régions”, précise ChatGPT, qui plaide en outre pour une reprise des discussions diplomatiques entre Russes et Ukrainiens pour “favoriser le retour de la paix en Europe”.

Le conflit russo-ukrainien est-il définitivement insoluble? En l’absence de domination incontestable d’un camp ou de l’autre, aucun interlocuteur, ni la France, ni la Turquie, ni la Biélorussie, ni même la Chine, ne semble en tout cas en mesure d’encourager les belligérants à se réunir autour de la table des négociations. Le cas échéant, encore faudrait-il que le traité de paix proposé soit de nature à les convaincre de déposer les armes. Le quotidien allemand “Berliner Zeitung” a dès lors posé la question à ChatGPT.