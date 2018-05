Chaude matinée à Saint-Louis : un gendarme blessé à la tête

Les étudiants de l’Ugb sont encore sortis ce matin avec des pneus et des troncs d’arbres pour bloquer la route nationale n°2, après avoir enterré jeudi leur camarade Mouhamed Fallou Sène tué par balle lors des affrontements mardi dernier.



Très déterminés à poursuivre le combat, ces étudiants réclament la démission ou le limogeage du recteur Baydalaye Kane, qui selon eux, «a donné l’ordre aux forces de l’ordre de rentrer dans le campus et de tuer leur camarade Fallou Sène».



Ils demandent par ailleurs, le départ du ministre de l’Enseignement Supérieur, Mary Teuw Niane, du directeur de Crous, Ibrahima Diao et même du ministre des Finances, Amadou Bâ.



A noter que le calme est revenu à l'instant.