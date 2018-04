Chaude matinée au Lycée Malick Sy de Thiès : un élève blessé par les forces de l'ordre

Les élèves du Lycée Malick Sy ont manifesté ce lundi, dans les rues de Thiès pour exiger la reprise des cours et la restitution de leurs notes par les professeurs. De violents affrontements on t eu lieu entre les forces de l’ordre et les grévistes occasionnant un blessé du côté des élèves. La caméra de la Tf m a aussi été endommagée au cours des heurts.



«Les professeurs ne veulent pas faire cours et nous, nous voulons étudier. Nous sommes l’avenir de demain. Les élèves se sont révoltés parce qu’on a blessé l’un de nous. Les policiers on cassé son nez », a raconté un des grévistes qui souligne qu’ils ne veulent rien d’autre qu'«étudier ».