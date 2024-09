Chavirement d'une pirogue de migrants à Mbour : le Président Diomaye sur les lieux du drame

Une journée très chargée pour le Président Diomaye Faye, après un tour à la cité religieuse à Médina Baye et à Léona Niassène, le Président sénégalais s'est aussitôt rendu à Mbour (centre du pays) pour s'enquérir de la situation, après le drame qui s'est passé dans cette ville côtière du Sénégal. Avant hier lundi, une pirogue avec à son bord près de 200 candidats à l'immigration irrégulière a chaviré au large de Mbour avec un bilan macabre de 28 morts et des dizaines de disparus.



Sur les lieux de la tragédie le Président Diomaye Faye s'est adressé aux Sénégalais " je voudrais dire à l'endroit du peuple sénégalais, à l'endroit des Sénégalais que c'est avec une immense tristesse que je me tiens ici, aujourd'hui face à cette tragédie humaine qui nous bouleverse tous".

"La Nation est en deuil et la situation est insoutenable. Je voudrais dire au nom de cette Nation présenter mes condoléances aux familles éplorées et leur dire toute la solidarité de l'Etat et de l'ensemble du gouvernement face à la tragédie qui les frappe et qui nous frappe tous. Ce qui est arrivé ici à Mbour et qui arrive un peu partout dans les côtes sénégalaises est le fait des filières qui exploitent des personnes qui sont, il faut le dire; dans le trafic d'être humains", a dit le président de la République.



Il faut souligner que cette visite du président Diomaye était bien attendue des Sénégalais. Elle donne une idée sur les mesures à prendre pour mettre fin à la "mafia" des passeurs. Qui comme l'a dit le président de la République "utilisent le désespoir des jeunes pour leur vendre des illusions".