Chefs de village VS Bajanu Gox: Quand Macky Sall singe la générosité calculée du Wade de 2011

« J’ai demandé au ministre de l’Intérieur, Ousmane Ngom de préparer un statut du chef de village. On va l’examiner et l’adopter formellement », dît alors Wade.Qui ajoute qu’avec ce statut, les chefs de village auront une « carte professionnelle infalsifiable » dont un spécimen fut montré à l’audience, à qui le président Wade avait également promis qu’ils allaient disposer de badges, de drapeaux et de diplômes.« L’Etat va vous protéger contre des agressions verbales ou de quelques natures que ce soit. L’outrage à chef de village sera puni dans le Code pénal comme l’outrage à une personnalité de l’Etat », avait encore indiqué le Président Wade.En plus des décorations dans les deux ordres (mérite, national), un quota de billets pour la Mecque et pour Rome leur a aussi été promisAbdoulaye Wade avait même émis l’idée de la construction de Cases en guise de siège pour les chefs de village. Ces derniers ainsi que les anciens militaires et anciens policiers pourraient ainsi faire la demande de port d’arme, selon le chef de l’Etat qui avait promis de « renforcer la présence des policiers et des gendarmes dans tout le pays ».Pour la rémunération, le Président Wade avait tablé sur des salaires mensuels à tout chef de village entre 50 000 et 70 000 francs Cfa. Il avait également envisagé l’octroi de véhicules pour réparer les « injustices » dont ont été victimes ces chefs de village.En 2012, après la chute de Wade, les salaires des chefs de village ont été coupés par le nouveau régime. Macky avait promis le 03 avril 2017, lors de son adresse à la nation de les restaurer.Les Bajanu Gox sont une création de l’ancien Président Abdoulaye Wade. C’est « une approche typiquement sénégalaise qui s’inscrit dans un cadre global, continu et intégré des expériences communautaires de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale à travers le soutien aux activités de communication et de mobilisation des ressources de la communauté ». C’est une initiative qui a pour objectif la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et infantiles.Les Bajanu Gox sont perçues comme des leaders communautaires. Des personnes qui, de par leur statut social et les valeurs incarnées, exercent une influence sur les autres. En s’appuyant sur ces personnes, il serait très probable que les actions en faveur de la santé des populations au niveau communautaire seraient suivies, selon une étude réalisée par DevSanté Le terme est lâché: influence. Tout ce qui intéresse un politicien qui cherche des voix dans une prochaine échéance électorale.Mais si 17 835 chefs de villages en 2012 n’ont pas pu assurer à Wade plus de 34,81% des voix de la Présidentielle au premier tour et 31,20% au second tour, on se demande bien comment en 2024, les 9138 Bajanu Gox vont permettre à Macky de remonter l’opposition réunie qui est sortie majoritaire des élections législatives de 31 juillet 2022.Tout compte fait, même si l’actuel président de la République n’a pas encore décidé s’il allait briguait ou pas un 3e mandat en 2024, il est tout de même clair que le candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY) sera bien son candidat… et peut-être celui des Bajanu Gox nouvellement salariés.