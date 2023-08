Cheikh Bamba Dièye du FSD/BJ déclare sa candidature à la Présidentielle de 2024

Cheikh Bamba Dièye, le secrétaire général du Front pour la solidarité et la démocratie Bennoo Jubël (FSD-BJ), a fait sa déclaration de candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024, ce vendredi pour mettre en oeuvre « l’égalité des chances » et »assouvir les désirs d’émancipation » de la jeunesse.



« Avec l’onction de mon parti (…), j’ai décidé de me présenter à la prochaine élection. Je veux être le candidat de l’égalité des chances, celui qui va assouvir les désirs d’émancipation de notre jeunesse et qui rendra à nos institutions leur dignité », a-t-il dit lors de la cérémonie de déclaration de sa candidature.

Baboye Dia

