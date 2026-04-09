Guerre au Moyen Orient : Pascal Boniface parle d’échec de Trump et relève les limites de la puissance américaine

Le politologue et Directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Pascal Boniface, écrivain du livre les "Maîtres du Monde" a tenu ce jeudi 9 avril 2026, une conférence sur le thème "Autonomie, Patriotisme et monde multipolaire : l'Afrique à la conquête de sa souveraineté", au Musée des Civilisations Noires, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko.



Dans son intervention, l’expert en relations internationales est revenu sur les tensions au Moyen-Orient impliquant l’Iran, Israël et les États-Unis. Selon lui, l’ancien président américain Donald Trump n’a pas atteint ses objectifs dans ce conflit.



« Trump a mis fin à la guerre et tout ce qu’il voulait. En vérité, il a perdu cette guerre parce qu’il a obtenu la réouverture du Détroit d’Ormuz alors qu’il était ouvert avant la guerre. Maintenant, l’Iran fait un péage alors que c’était gratuit auparavant. Surtout, la force militaire ne pouvait pas déboucher sur une solution politique. Ça a été un échec et c’est la faiblesse américaine que l’on voit », a-t-il déclaré.



Pascal Boniface a également souligné les conséquences globales du conflit. « La guerre d’Iran a fait beaucoup de destruction. Tous les pays du monde ont souffert de cette guerre. Une guerre pour laquelle nous n’étions pour rien pour laquelle nous n’étions pas consultés. Heureusement que les Européens ont refusé d’y participer ».



Face à ce contexte, il a appelé à un renforcement du multilatéralisme et au respect de la souveraineté des États. « En dehors du multilatéralisme se pose la question de la souveraineté. Si chacun est souverain, il peut s’autodéterminer et peut trouver des solutions sur une base égalitaire pas sur des bases ou l’on propose des solutions à un pays ou l’on pense qu’il est faible ».