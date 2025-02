Cheikh Diba sur le rapport de la Cour des Comptes : « agir vite, avec responsabilité et méthode »

Lors de la conférence de presse du gouvernement, tenue ce jeudi au Building Mamadou Dia, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a pris la parole pour réagir au rapport accablant de la Cour des Comptes, qui a mis en lumière de sérieuses irrégularités dans la gestion des finances publiques. Sans détour, le ministre a qualifié la situation de « carnage financier » et a souligné que ce rapport représente une « photographie fidèle » de la situation économique actuelle du pays.

Cheikh Diba a insisté sur le fait que les constats formulés par la Cour des Comptes, bien que préoccupants, étaient en adéquation avec ceux établis par l’Inspection générale des finances. Il a ajouté que ce rapport mettait en évidence des insuffisances structurelles qu’il est désormais impératif de corriger. « Face à ces défis majeurs, nous n'avons qu'une seule voie, agir vite, avec responsabilité et méthode », a déclaré le ministre, affirmant que le gouvernement était déterminé à prendre des mesures rapides et efficaces pour redresser la situation.



Le ministre a également rappelé l’importance de tirer parti de ce rapport comme une occasion pour réformer en profondeur la gestion des finances publiques. Selon lui, la situation actuelle, marquée par un déficit budgétaire annuel moyen de 11,1 % sur la période 2019-2023 et un niveau d'endettement atteignant 99,67 % du PIB en décembre 2023, illustre l’ampleur des déséquilibres financiers accumulés au fil des années. Ce constat, selon Cheikh Diba, doit servir de point de départ pour un « nouveau modèle de gestion » des finances publiques.



Le ministre a annoncé que le gouvernement s’engageait à mettre en œuvre des réformes structurelles ambitieuses, visant à garantir la soutenabilité budgétaire et à favoriser la prospérité à long terme de la nation. Ces réformes devront être menées avec une rigueur exemplaire et un souci constant de renforcer la transparence et l’efficacité de la gestion des ressources publiques.

Si la situation actuelle est inquiétante, Cheikh Diba a cependant exprimé sa conviction que des actions concrètes et bien dirigées pouvaient permettre au pays de surmonter ces défis économiques. Le gouvernement a donc un plan de redressement à mettre en place, et la question de l’endettement, des déficits structurels et des pratiques de gestion doit désormais occuper une place centrale dans le débat public.



Cette réaction de Cheikh Diba, à la fois ferme et pragmatique, montre que le gouvernement est conscient des enjeux financiers du pays. Et qu'il entend y répondre avec des réformes profondes. Toutefois, la mise en œuvre de ces réformes sera fondamentale pour déterminer si le Sénégal pourra sortir de cette crise budgétaire tout en assurant un développement économique durable pour ses citoyens.