Cheikh Diop de la CNTS-FC dresse un tableau sombre de la situation du pays

Invité de l’émission de Midi Keng de PressAfrikTVhd, Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal ( Force du changement (CNTS-FC), alerte sur la crise profonde qui frappe actuellement le monde du travail au Sénégal. Selon lui, la situation est critique dans presque tous les secteurs d’activité.





Cheikh Diop a dénoncé les nombreuses violations des droits des travailleurs aussi bien dans le secteur public que privé.



Selon lui, des licenciements sont constatés au niveau du Port autonome de Dakar, de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et même dans certains ministères.



« Ces renvois, motivés par diverses raisons, fragilisent davantage les employés et accroissent le climat d'incertitude au sein du monde du travail », a -t-il soutenu.



Évoquant le domaine énergétique, il a laissé entendre que le « secteur du pétrole est particulièrement touché, avec une dette estimée à 100 millions de francs CFA. Ce fardeau économique impacte directement l’ensemble du pays, le pétrole étant un moteur essentiel de l'économie nationale ».



Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) traverse également une période difficile selon Cheikh Diop, avec des « retards de paiement qui ralentissent considérablement les chantiers et mettent en péril de nombreuses entreprises. La dette intérieure, qui ne cesse de croître, aggrave davantage la situation économique, mettant en difficulté aussi bien les grandes entreprises que les PME».



D’après lui, l’enseignement supérieur, l’éducation et la santé sont également en crise. « Des dysfonctionnements majeurs persistent, mettant en péril l'accès à des services essentiels pour les citoyens. Cette situation inédite suscite des inquiétudes quant à l’avenir de ces secteurs fondamentaux pour le développement du pays», a dit le syndicaliste.