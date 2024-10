Cheikh Lo Ndoye convoqué en équipe nationale : la réaction du Jaraaf

Le Jaraaf de Dakar a réagi à la convocation de son gardien de but, Cheikh Lo Ndoye, en équipe nationale A pour la double confrontation entre le Sénégal et le Malawi, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.



Le club de la Médina a adressé ses félicitations à son portier via un message publié sur son compte Facebook.



« Félicitations à notre gardien de but, 𝗖𝗵𝗲𝗶𝗸𝗵 𝗟𝗼 𝗡𝗱𝗼𝘆𝗲, qui a été appelé en sélection nationale A, pour la double confrontation du Sénégal contre le Malawi comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la #CAN2025 ».