Cheikh Sarr, coach des Lionnes : « Nous n’allons pas à la Coupe du Monde pour faire de la figuration, nous y allons pour gagner »

Il y a quatre ans, l’équipe du Sénégal coachée par Cheick Sarr avait créé l’une des plus grandes surprises de la Coupe du Monde FIBA.

Elle avait non seulement réussi à vaincre la Croatie, un des poids lourds européens dans la phase de groupes à la dernière Coupe du Monde, mais elle s’était aussi invitée au second tour de la compétition, une première pour cette nation.

Cette année, c’est avec l’équipe nationale féminine que Sarr espère pouvoir conduire le Sénégal vers de nouveaux sommets à la prochaine Coupe du Monde féminine FIBA, qui aura lieu à Tenerife, en Espagne.

Et même si l’équipe N°1 d’Afrique, selon le FIBA World Ranking, affrontera dans le Groupe D des nations mieux classées qu’elle (USA, Chine et Lettonie), Sarr n’en assure pas moins qu’il entreprendra tout pour partager sa motivation avec ses joueuses.

S’adressant à FIBA.basketball, le successeur de Moustapha Gaye à la tête de la sélection féminine du Sénégal déclare : « Notre objectif est de nous qualifier pour le second tour, et nous allons travailler dur pour battre certaines de ces équipes. »

« Contre les USA, nous allons essayer de nous concentrer sur notre performance plutôt que de penser au résultat. Elles évoluent à un autre niveau. »

Sarr note toutefois : « Si nous analysons nos derniers matches face à ces équipes, je pense qu’il est juste de dire que l’écart a diminué entre nous, la Chine et la Lettonie. »

Le Sénégal a joué contre les USA – champions du monde et olympique – et la Chine aux JO de Rio 2016.

Malgré les deux défaites enregistrées, le technicien reste confiant quant aux chances de sa sélection.

« Nous allons revoir ces rencontres et établir un plan de match qui pourra nous aider à avoir du succès. Notre état d’esprit est différent. Nous n’allons pas à la Coupe du Monde pour faire de la figuration, nous y allons pour gagner, » clame-t-il.

Sarr suit de près la scoreuse Astou Traore, Maimouna Diarra – qui a fait ses débuts en WNBA la saison dernière avec les Los Angeles Sparks – et la star montante Yacine Diop dans l’optique d’un tournoi que le Sénégal voit comme une opportunité à saisir absolument.

« Je ne ressens aucune pression. La Coupe du Monde est une des compétitions les plus importantes et je me réjouis d’affronter des grosses équipes comme les USA, la Chine et la Lettonie, » explique Sarr.

« Nous avons actuellement quelques joueuses en Europe et nous sommes en train de les convaincre de venir pour construire une équipe compétitive. »

Sarr a prévu une préparation en quatre étapes, avec notamment des camps d’entraînement avec les joueuses évoluant au pays, avant que les plus expérimentées les rejoignent le 14 août.

