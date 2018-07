Cheikh Sidy Ba: « Sadio Mané a une dette envers le peuple sénégalais »

Ancien défenseur de l’équipe nationale, Cheikh Sidy Ba est revenu sur la performance de Sadio Mané durant la Coupe du monde. Selon lui l’attaquant de Liverpool a manqué à ses devoirs durant la compétition.

« Sadio est passé à coté de sa Coupe du monde. Les gens attendaient plus de lui, nous l’avons connu plus saignant et plus performant. Dans le championnat Anglais avec Liverpool, il est au dessus de tout le monde, mais en équipe nationale on ne le voit pratiquement pas. Il a une dette envers le peuple Sénégalais espérons qu’il aura des lendemains meilleurs dans les prochaines compétitions », déclare t-il dans un entretien avec le site Senego.