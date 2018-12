Cheikh Tidiane Gadio: "Karim Wade ne s'imposera jamais aux Sénégalais"

Après un an de silence du à ces ennuis judiciaires avec le gouvernement américains qui l'accusait de corruption, blanchiment d'argent et complot, Cheikh Tidiane Gadio, qui a obtenu l'annulation de sa poursuite judiciaire s'est exprimé vendredi sur la situation politique du Sénégal, à savoir les cas Karim Wade et Khalifa Sall.



Revenant sur les faits, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Wade rappelle: "Je lui (Abdoulaye Wade) donne maintenant la responsabilité de ce qui s'est passé, quand il a eu le projet de dévolution dynastique pour nous imposer son fils".



Et de poursuivre: "Je lui ai dit, je suis un fils de quelqu'un que respecte beaucoup. Son fils, si on est pas meilleur que lui, il n'est pas meilleur que nous. Son fils ne s'imposera jamais aux Sénégalais", a affirmé Gadio.



Pour le cas Khalifa Sall dont le délibéré est prévu le 03 janvier 2018, Cheikh Tidiane Gadio soutient. "Nous espérons que ce cas soit résolu de la façon la plus juste, la plus humaines possible. Avec Khalifa, on a des relations personnelles. Je sais qu'il m'a souhaité le meilleur, moi aussi, je lui ai toujours souhaité la même chose.