Chelsea : Edouard Mendy continue son incroyable série

En recrutant Edouard Mendy l'été dernier, Chelsea ne s'attendait certainement pas à trouver un nouveau mur bleu de cette qualité. Au terme de sa première année en Angleterre, l'international sénégalais a soulevé la Ligue des Champions après un parcours quasi parfait. Et pour sa deuxième année à Londres, il continue de performer, particulièrement en C1, sa compétition fétiche.



À l'occasion du déplacement sur la pelouse de Malmö en Suède, l'ancien du Stade Rennais n'a pas tremblé pour conserver sa cage inviolée, tandis qu'Hakim Ziyech se chargeait de faire la différence en attaque. À l'occasion de son 17e match de Coupe d'Europe avec les Champions d'Europe en titre, il scelle une 12e rencontre sans encaisser de but ! Une performance XXL pour le portier de 29 ans qui continue de surprendre.



Avec trois clean-sheets en quatre matchs cette saison, Edouard Mendy fait aussi bien que Manuel Nueuer (Bayern Munich), Szczesny (Juventus) et Remko Pasveer (Ajax).